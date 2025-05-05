20-річний хлопець вкрав близько мільйона гривень зі рахунку агропідприємства на Прикарпатті

Привласнив близько мільйона гривень з банківського рахунку одного з агропідприємств Прикарпаття: слідчі повідомили про підозру фігуранту.

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Про це інформують в поліції Івано-Франківської області.

Співробітники кіберполіції спільно оперативниками карного розшуку та слідчими Снятинського відділення поліції задокументували злочинну діяльність 20-річного мешканця Черкащини.

Зловмисник за допомогою несанкціонованого втручання в роботу облікового запису одного із приватних агропідприємств привласнив близько 1 млн гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігурант за грошову винагороду погодився на пропозицію невстановлених спільників, зареєструватись фізичною особою-підприємцем. А надалі, відкрити банківський рахунок в одній із фінансових установ Києва.

Згодом, його спільники здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису одного із приватних агропідприємств Івано-Франківщини у комп’ютерній бухгалтерській програмі.

Зловмисники перераховували кошти кількома платежами з рахунку агропідприємства на підконтрольний рахунок підприємця-спільника.

Слідчі повідомили про підозру одному із фігурантів за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Йдеться про несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем за попередньою змовою групою осіб та пособництва в крадіжці.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на банківський рахунок.