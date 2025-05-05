На Закарпатті мешканець Калуша на смерть збив 74-річного велосипедиста. ФОТО

Днями у селі Сойми Хустського району сталася аварія. Водій Fiat збив велосипедиста, від отриманих травм місцевий мешканець помер.
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Як розповіли у поліції Закарпатської області, за кермом автомобіля був 62-річний житель Калуша.
«Водій Fiat не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на 74-річного місцевого жителя, який на велосипеді рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист помер», – зазначили правоохоронці.
Прикарпатець за кермом був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.