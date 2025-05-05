На Закарпатті мешканець Калуша на смерть збив 74-річного велосипедиста. ФОТО

Днями у селі Сойми Хустського району сталася аварія. Водій Fiat збив велосипедиста, від отриманих травм місцевий мешканець помер.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Як розповіли у поліції Закарпатської області, за кермом автомобіля був 62-річний житель Калуша.

«Водій Fiat не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на 74-річного місцевого жителя, який на велосипеді рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист помер», – зазначили правоохоронці.

Прикарпатець за кермом був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.