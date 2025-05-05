Ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова відправили під варту

5 травня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Андрію Смирнову, колишньому заступнику голови ОП, на тримання під вартою до 22 травня з можливістю внесення застави у 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

Колишнього посадовця підозрюють в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання Андрія Смирнова під вартою з альтернативою застави понад 20 мільйонів.

Коментуючи рішення суду ексзаступник голови ОПУ у коментарі Суспільному заявив, що “доведе свою невинуватість”.

“Я вважаю його (ред. — рішення суду) несправедливим. Я буду боротися і доведу свою невинуватість. У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми праві”, — сказав Аднрій Смирнов.

Так, 22 травня 2024 року, НАБУ повідомило посадовцю про підозру у незаконному збагаченні. За версією слідства, він набув об’єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 мільйонів гривень, що на 15,7 мільйона перевищує його законні доходи.

Тоді у коментарі журналістам Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру. Також у нього провели обшук.

Уже 28 травня 2024 року ВАКС ухвалив запобіжний захід для посадовця у вигляді застави у десять мільйонів гривень, а також застосував до нього процесуальні обов’язки.

Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу президента України з десятого вересня 2019 по 29 березня 2024 року.