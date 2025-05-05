У Івано-Франківську провели Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні у Івано-Франківську відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Івано-Франківській області, інформує Правда.іф.

Під час Конгресу йшлося про корпоратизацію комунальних підприємств та корпоративне управління на комунальних підприємствах, розвиток лісозаготівельної та деревообробної галузей в області, стан розвитку освіти та проведення Всеукраїнських олімпіад, посилення превентивних заходів у дитячому середовищі на території Івано-Франківської області, організацію оздоровлення та відпочинку дітей, тощо.

«Першочерговим завданням Офісу є встановлення безперебійної комунікації між громадами і державними органами, а також єднання всіх у цей важкий час. Ми вже відвідали 9 регіонів України і намагаємося зрозуміти проблематику кожного регіону, підняти це питання, вирішити його, аби взаємодопомогою вирішувати наші спільні проблеми. Одне із питань, яке сьогодні піднімається, стосується подальшої долі комунальних підприємств. Це питання цікавить усіх голів громад, в усіх регіонах тому, що невизначеність інколи лякає. Але ми рухаємося в Європейський Союз, в них такої форми організації немає. Під час Конгресу у громад є можливість напряму задати питання автору проєкта, який пояснює, яким чином можна все врегулювати. Тому голови громад отримують чіткі відповіді на свої запитання. Якщо закон потребує уточнень, раптом щось десь упущено, то автор проєкту відкритий до пропозицій і йому просто потрібно їх надати, і ми будемо удосконалювати цей закон і ряд інших. Я взагалі вважаю, як юрист, що у нас всі проблемні питання вирішуються, якщо їх проговорювати, озвучувати, обговорювати. Все можливо роз’яснити шляхом комунікації», – розповідає керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна.

За словами голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України завжди є тим майданчиком, де можна розглядати найпроблемніші питання, тому що не завжди всі з них можливо вирішити на рівні області.

«Мої постійні поїздки в територіальні громади, в наші районні центри відбуваються з метою побачити, де є складність ситуації, де потрібно підняти питання для наших міністерств, а також народних депутатів. Так нещодавно ми обговорювали питання деревообробників та будівельників. Більше 1300 таких підприємств є в нашій області і, відповідно, зараз законопроект знаходиться в стінах Верховної Ради. Також сьогодні ми будемо обговорювати питання освіти. Держава у час війни виділяє колосальні кошти на закупівлю автобусів, на обладнання для наших шкіл, щоб діти навчалися в комфортних умовах. Ми постійно реагуємо на різні ситуації і сьогодні маємо змогу проговорити ті результати, які нами досягнуті», – каже вона.

Якщо говорити про посилення превентивних заходів у дитячому середовищі, то начальниця відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, підполковник поліції Алла Бойчук наголошує:

«Сьогодні ми доповідаємо про посилення превентивних заходів у дитячому середовищі, про кібербезпеку, про попередження вербування і про залучення дітей до диверсійної діяльності. Враховуючи ті резонансні події, які мали місце на території Івано-Франківської області, ми будемо говорити про них, щоб привернути увагу до цього питання. Ми вважаємо, що кожен мешканець Івано-Франківської області має знати способи залучення, вербування підлітків, як саме протидіяти цьому, на що звертати увагу, яким має бути реагування на надзвичайні події, реагування на тривожні сигнали. Будемо говорити про навчання, яке ми проводимо, про роботу з територіальними громадами, про домашнє насильство. Ми проводимо попередження диверсійних дій, поширюємо відповідні матеріали в закладах освіти, проводимо превентивні заходи, презентації, інтерактивні заняття».

ФОТО Богдана Савлюка