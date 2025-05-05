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У Франківську виступить нова українська зірка Victoria NIRO
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську виступить нова українська зірка Victoria NIRO

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 16:19
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В Івано-Франківську виступить Victoria NIRO, нова українська зірка, чиї пісні з мільйонними переглядами на YouTube здобули популярність серед слухачів, як зазначають організатори.

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Подія відбудеться 15 травня 19:00 – ККЗ Арена Центр.

“Зустрічайте нову українську зірку — Victoria NIRO! За останні два роки її пісні стали голосом нового покоління — щирі, чуттєві, справжні. Тепер настав час почути її наживо!”, – анонсують організатори.

Victoria NIRO — співачка, авторка та композиторка, що поєднує поп і хіп-хоп у власному стилі. Вона підкорила серця слухачів каверами, а згодом — і власною авторською музикою.

На концерті вперше наживо прозвучать її хіти: «Рожеві окуляри», «Не знаю», «Біжу і падаю», «Замало», «Ворожка», «Мумітроль», «Стала зілля я варити» та інші!

Проникливий вокал, жива музика і магія моменту, де кожна пісня — це маленька історія, що оживає на очах.

Квитки на сайті:

https://ivano-frankivsk.karabas.com/victoria-niro-4/order