Як вибрати бронеплівку на вікна: ключові критерії для правильного вибору

Броньована плівка – ефективний засіб для захисту вікон від механічних пошкоджень, вибухової хвилі, сильних ударів. Вона створює надійне покриття, яке дозволяє склу зберігати цілісність, уникати розлітання уламків.

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На жаль, захист вікон від вибуху сьогодні став максимально актуальним через воєнні дії та ракетні обстріли.

Призначення броньованої плівки

Правильно підібрана броньована плівка на вікна забезпечує наступні переваги:

стійкість скла до ударів молотком та іншими предметами, каменів;

захист від вибухової хвилі;

захист від проникнення зловмисників.

Клейовий шар захисної плівки гарантує, що уламки скла залишається з’єднаними, що дасть змогу уникнути серйозних травм.

Товщина та клас міцності

Рівень захисту, який забезпечує ударостійка плівка на вікна, визначається товщиною броньованого покриття та кількістю шарів. Для визначення класу міцності бронеплівка проходить комплексні випробування. Це дозволяє встановити її характеристики та отримати відповідний сертифікат. За показником товщини матеріал розділяють на три класи міцності:

Р1А – товщина 336 мкм забезпечує витримування удару металевої конструкції вагою 4,11 кг, яка впала з висоти 4,5 м; Р2А – двошарова захисна плівка на вікно з шарами товщиною 115 та 336 мкм, витримує удар металевим предметом вагою 4,11 кг з відстані трьох метрів; Р3А – найміцніший варіант із двома шарами по 336 мкм для захисту від металевих елементів, запущених з дистанції до шести метрів.

Вибирати клас плівки потрібно залежно від умов та особливостей району проживання, потенційних небезпек.

Сфера застосування

Використовувати броньовані вікна доцільно для захисту житлових споруд, офісів, магазинів. Плівка на вікна від вибухів актуальна для всіх українців, особливо для тих, що проживає поблизу районів бойових дій.

Бронеплівка потрібна також власникам бізнесу, щоб захистити цінні речі та продукцію від посягань зловмисників.

Якість монтажу: чому важливо звертатися до професіоналів

Щоб бронеплівка відповідала зазначеним характеристикам, під час її монтажу слід дотримуватися правил. Встановлення краще довірити фахівцям, які підготують скло (очистять його від бруду та пилу), наріжуть плівку за розміром вікна, нанесуть покриття та розгладять його спеціальними інструментами.

Броньована плівка, ціна якої визначається класом захисту, має монтуватися без утворення повітряних бульбашок, що гарантує надійне кріплення до скла.

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