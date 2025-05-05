У Печеніжинській громаді відкрили пам’ятну дошку воїну Олександру Басарабі

На фасаді Княждвірського ліцею 4 травня 2025 року відкрили меморіальну дошку воїну, випускнику цього освітнього закладу Олександру Басарабі.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади, пише Правда.

На церемонію прийшли рідні військовослужбовця, друзі, побратими, однокласники, представники влади, вчителі та учні, односельці. Меморіальну дошку відкрили батьки воїна та його похресниця.

“Це не просто дошка — це вічне нагадування про ціну нашої свободи та про тих, хто віддав за неї найдорожче”, — йдеться у дописі.

Що відомо про Олександра Басарабу

Олександр Басараба народився 19 листопада 1982 року в селі Княждвір Печеніжинської громади. Навчався у місцевій школі. Після одруження з дружиною переїхав у Чернівці.

Олександр Басараба служив у 3 окремій штурмовій бригаді.

Боєць загинув 22 грудня 2024 року в Луганській області. Його поховали 4 січня 2025 на центральному кладовищі у Чернівцях.

У військовослужбовця залишилися дружина, двоє дітей, батьки й сестри.