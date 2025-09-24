21 рік тому в Івано-Франківську стався знаменитий “яєчний теракт”. ВІДЕО

У середу 24 серпня виповнюється 21 ріквід того часу, як студент-першокурсник Прикарпатського національного університету Дмитро Романюк, поцілив яйцем у тодішнього прем’єр-міністра України і водночас кандидата у Президенти Віктора Януковича.

Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Яйце від студента прилетіло урядовцю у груди.

Віктор Янукович театрально знепритомнів, та оперативно був доставлений в ОКЛ на Пасічній. Там він записав відеозвернення у якому скаржився на “українських націоналістів” а зрештою – заявив про отримання “черепно-мозкової травми”.

Ця пригода набула широкого розголосу в міжнародних ЗМІ, а іноземні журналісти привітали Україну з долученням до старої доброї традиції під назвою “яєчна атака”.

Класика жанру – “яєчний замах” на Віктора Януковича. 24 вересня 2004 року студент-першокурсник Дмитро Романюк напав на тоді ще прем’єр-міністра під час його президентської виборчої кампанії в Івано-Франківську. Замах на Януковича відбувся на знак студентського протесту: учнів ВНЗ змусили прийти на зустріч.

Внаслідок інциденту політик знепритомнів і був госпіталізований, де йому нібито діагностували “черепно-мозкову травму” внаслідок попадання “важким тупим предметом”.

Тодішня міліція та інші спецслужби намагалася вилучити у журналістів всі записи інциденту, але “5 канал” все одно пустив до ефіру відео з падінням Януковича, що, як вважається, сильно вплинуло на його рейтинги як кандидата в президенти.

Дмитро Романюк

Сміливого студента, попри всі ризики отримати 4 роки тюремного ув’язнення, пробачили. Потім Дмитро Романюк (у свій час заступник голови Івано-Франківської ОДА) згадував цю подію як “смішний, але примітивний вчинок”.

Своїми спогадами про той інцидент розповів і франківський журналіст Михайло Савлюк.

Михайло Савлюк

У той день, ми студенти різних ВНЗ Івано-Франківська зібралися в одному із штабів Віктора Ющенка, на вулиці Шевченка. Там з напутнім словом до нас звернувся тодішній голова міста, а по сумісництву і керівник виборчого штабу Ющенка, Зіновій Шкутяк.

Зіновій Шкутяк

Далі студенти вирушили по цій ж вулиці до корпусу ПНУ

Там на розі Шевченка та Гординського їх зупинили міліціонери та курсанти “школи міліції”, яких завбачливо переодягли в цивільний одяг. Міліціонери намагалися вилучити в студентів прапори та плакати на підтримку Віктора Ющенка і з ними відмовлялись їх пропускати до місця де мла пройти зустріч із Віктором Януковичем.

Тоді студенти повернулися до штабу Ющенка і там поховали прапори і вудки до них під верхній одяг. Після чого вже майже безперешкодно пройшли до одного із корпусів ПНУ по вулиці Шевченка.

Там очікуючи на приїзд голови уряду, попри усі перешкоди збоку місцевої міліції, їм все ж вдалося розгорнути свою символіку. Це значно підбадьорило інших студентів, яких тодішнє керівництво університету зігнало на зустріч із Януковичем “під список”. Почулися радісні вигуки та оплески.

Коли ж до місця зустрічі приїхав автобус із якого мав вийти Віктор Янукович, в корпусі університету відчинилось одне із вікон і тодішній студент-другокурсник, а нині керівник обласної “Свободи” Михайло Королик викинув із вікна цілу пачку листівок на підтримку Віктора Ющенка. Це ще сильніше підбадьорило студентів, які стояли вздовж вулиці.

Михайло Королик

Такий сумбур мабуть трохи відвернув увагу правоохоронців, які пильнували вихід Януковича з автобусу.

У цей момент стався приліт, як потім казала прорегіоналівська пропаганда “важким тупим предметом”. Янукович сплив по руках своїх охоронців і театрально знепритомнів. І його практично відразу евакуювали із “місця замаху”. А студента-першокурсника Дмитра Романюка затримала міліція.

В цей час, з іншого боку вулиці, міліції вдалося відтіснити частину студентів, які стояли із символікою Ющенка. Решту розійшлася самостійно, побоюючись утисків від керівництва “вишу”.

Зі слів Михайла Савлюка, поблизу місця інциденту залишилось стояти тільки 3 особи, яких тісно оточила міліція, а згодом прибігли якісь російськомовні “пацінчики” від уряду.

На місці пригоди залишився власне сам Михайло Савлюк, теперішній депутат Івано-Франківської міської Ради Андрій Грималюк та нинішній очільник міста Руслан Марцінків.

Андрій Грмалюк

На запитання “урядовця” чи хтось навчається у ПНУ, Андрій Гртмалюк (студент ПНУ)відповів, що ніхто, Михайло Савлюк (теж тодішній студент ПНУ) відповів, що можливо хтось і навчається. А Руслан Марцінків (який був студентом ІФНТУНГ) відповів, що так навчається.

Руслан Марцінків

Тоді “пацанчик” відповів, що “папік” (Янукович) до нашого міста більше не приїде, а наш ПНУ не отримає більше ні копійки фінансування від уряду.

На тому усе і закінчилось

Кілька днів після того місто перебувало і піднесеному настрої, а студенти показово поклали квіти під телекамери до фонтану біля міської ратуші. Який у народі так і називають “яйцем”…

У тому році Янукович, попри усі махінації і допомогу Сергія Ківалова, Президентом України так і не став. Переміг Віктор Ющенко.