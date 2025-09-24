У Франківську до пам’ятки архітектури додали скляну прибудову. ФОТО

На вулиці Шашкевича, 9 в Івано-Франківську власники комерційного приміщення добудували скляну конструкцію до пам’ятки архітектури 1895 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Галці розповів франківський архітектор Остап Дольний.

Будівля 1895 року має охоронний номер 103 і є пам’яткою архітектури з елементами італійського стилю періоду “історизму”.

За словами архітектора Остапа Дольного, власники одночасно порушили кілька норм.

“Порушили перше — пам’яткоохоронне законодавство, закон України про збереження архітектурної спадщини. По-друге, самовільно зайняли міську землю, адже під будинком немає відведеної земельної ділянки. Вони цією всією конструкцією фактично вийшли на комунальну територію”, — пояснив експерт.

Архітектор припускає, що власник не отримував жодних дозволів на такі роботи:

“Не погодили це ні в яких інстанціях, ймовірно, навіть не розробили проєкту. Адже це клас наслідків СС-3 (ред. значні наслідки) для будівлі, і кожна пам’ятка архітектури повинна розроблятися за проєктом та відповідно до норм і закону”.

Окрім скляної добудови, власники внесли інші зміни до історичної споруди.

“Змінено розмір віконних прорізів. Вирізали вітрини до низу — це теж порушення, якщо воно не обґрунтоване. А оця скляна споруди, яка виходить за межі фасаду на 30 сантиметрів — це по суті добудова МАФу до будівлі пам’ятки архітектури”, — зазначив Дольний.

Після того, як Остап Дольний у своїх соцмережах показав скляну прибудову, її прикрили чорною клейонкою.