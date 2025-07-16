14 вступників Карпатського університету отримають грошові винагороди за високі бали

Завдяки стратегічному партнерству з Фондом Інституту Східних досліджень (Польща) у Карпатськму національному університеті імені Василя Стефаника запускають програму підтримки вступників. Виділяють 14 грантів по 500 $ кожний для абітурієнтів-2025 з найвищими конкурсними балами.

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Пише Правда.іф з посиланням на ВНЗ

14 вступників з найвищими балами, які і так потрапляють на бюджет, отримають ще $500 на розвиток, навчання, проєкти чи перший крок до мрії.

“Карпатський університет — це система, де жоден талановитий студент не залишиться без уваги. Стипендії, програми, можливості — ми бачимо кожного, хто прагне більшого. І завжди підтримуємо фінансово”, – зазначають у виші.

Детальніше за посиланням: https://vstup-ok.pnu.edu.ua