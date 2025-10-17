ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

25 бригада НГУ отримала позашляховик від волонтерів

Автор: Ігор Василик
Військові стоять перед автомобілем на вулиці
Волонтери «Української команди» передали військовим черговий позашляховик для виконання бойових завдань. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» продовжує підтримувати захисників. Передали на фронт черговий позашляховик – бійцям 25 бригади НГУ ім. князя Аскольда. Ці хлопці завжди там, де вони найбільш потрібні. Зараз вони боронять Україну на східному напрямку та разом з ППО захищають небо столиці від ворожих дронів», – йдеться у повідомленні «Української команди».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що підтримка волонтерів допомагає воїнам виконувати бойові завдання.

«Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров’я наших героїв. І допоможе «гвардії Аскольда» ще краще виконувати свої бойові завдання», – сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» встановила рекорд України, щоб зібрати кошти на атидронові сіткомети для захисників.

