На Прикарпатті затримали 25-річного наркоторговця

Прикарпатські правоохоронці викрили незаконну діяльність 25-річного жителя Тисмениці, який займався збутом заборонених речовин. Чоловіка затримали одразу після чергової «операції» з продажу наркотиків.

Під час документування злочину поліцейські встановили, що фігурант розповсюджував на території громади наркотичні засоби. Його затримали «на гарячому» — після передачі потенційному клієнту порошкоподібної речовини, схожої на «Альфа-ПВП».

Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере фігуранту запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.