У Франківську на пішохідному переході водійка автомобілем збив дитину

Ввечері 16 жовтня в Івано-Франківську на вулиці Хоткевича сталася дорожньо-транспортна пригода — на пішохідному переході водійка автомобілем наїхав на малолітнього хлопчика.
Аварія сталася орієнтовно о 20:05. Медики “швидкої” госпіталізували дитину, пише Суспільне.
Речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід уточнила, що жінка 1980 року народження кермувала автомобілем Skoda Octavia.
“Бувши неуважною, на нерегульованому пішохідному переході не надала перевагу в русі пішоходу 1991 року народження, який тримав на руках дитину. Під час удару хлопчик випав з рук батька на асфальт. Він — 2023 року народження”, — розповіла Христина Мриглід.
Дитину та батька доправили в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.