ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську на пішохідному переході водійка автомобілем збив дитину

Автор: Олег Мамчур
Швидка допомога та поліція на місці події
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ввечері 16 жовтня в Івано-Франківську на вулиці Хоткевича сталася дорожньо-транспортна пригода — на пішохідному переході водійка автомобілем наїхав на малолітнього хлопчика.

Аварія сталася орієнтовно о 20:05. Медики “швидкої” госпіталізували дитину, пише Суспільне.

Речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід уточнила, що жінка 1980 року народження кермувала автомобілем Skoda Octavia.

“Бувши неуважною, на нерегульованому пішохідному переході не надала перевагу в русі пішоходу 1991 року народження, який тримав на руках дитину. Під час удару хлопчик випав з рук батька на асфальт. Він — 2023 року народження”, — розповіла Христина Мриглід.

Дитину та батька доправили в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.

Джерело(а) інформації

telegram.me
viber
www.facebook.com
Суспільне

СХОЖІ НОВИНИ