Трамп анонсував зустріч з путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. За його словами, переговори були «дуже продуктивними».
Заява була опублікована у соцмережі Truth Social.
Трамп розповів, що сторони домовилися про зустріч високопосадовців наступного тижня. Штати на переговорах будуть представлені державним секретарем Марко Рубіо, а також «низкою інших осіб, імена яких будуть визначені».
«Потім ми з президентом путіним зустрінемося в узгодженому місці, у Будапешті, Угорщина, щоб обговорити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між росією та Україною. Ми з президентом Зеленським зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогодні телефоном був досягнутий великий прогрес», – написав глава Білого дому.
Трамп додав, що під час розмови також порушувалися теми досягнення миру на Близькому Сході та «захисту дітей».
«Президент путін подякував першій леді Меланії за її участь у захисті дітей. Він був дуже вдячний і сказав, що це продовжуватиметься. Ми також багато говорили про торгівлю між росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною», – повідомив він.