Павло Плєшко — арбітр матчу «Металург» – «Прикарпаття»

Автор: Олег Мамчур
Три футбольні арбітри на стадіоні перед матчем
Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 12-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Металург” – “Прикарпаття-Благо”, який відбудеться найближчої неділі, 19 жовтня, на стадіоні “Славутич-Арена” в полі судитиме арбітр Павло Плєшко.

Відзначимо, що ігри Першої ліги 29-річний рефері з Кременчука почав обслуговувати з серпня 2023-го року, а до цього три сезони відсудив ігри Другої ліги. У матчах за участі івано-франківської команди Плєшко працюватиме вперше.

А от шляхи “Металурга” з цим арбітром перетиналися вже п’ять разів.

У сезоні 2023/24 кременчуківець зафіксував три поразки запорізької команди у матчах з “Діназом” (0:1), “Нивою” (0:2) і “Буковиною” (0:5), а минулого сезону відсудив ще два поєдинки “Діназ” – “Металург” (2:0) і “Нива” – “Металург” (0:0).

