Коломия попрощається з Сергієм Боледзюком

Автор: Олег Мамчур
Сьогодні, 17 жовтня, о 16:00 зі сторони Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника — механіка-водія роти загороджень військової частини А4748, сержанта Сергія Боледзюка.

Про це повідомив голова громади Богдан Станіславський.

Кортеж прослідує маршрутом по вул. Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній — до Катедрального собору Преображення Христового УГКЦ.

  • Парастас розпочнеться о 17:00 у цьому ж соборі.
  • Чин похорону відбудеться у вівторок, 18 жовтня. Початок о 10:00 у Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ.
  • Поховають Сергія на Коломийському кладовищі.

