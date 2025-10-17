На Прикарпатті збільшилася кількість підприємств та ФОПів

Станом на жовтень 2025 року в Івано-Франківській області зареєстровані понад 33 тисячі юридичних осіб (тобто підприємств та організацій) та майже 1,6 тисячі суб’єктів господарювання без статусу юрособи.

Такі дані наводять в обласному управління статистики.

“У порівнянні з минулим роком, кількість юридичних осіб зросла майже на 900 підприємств — це приріст на 2,8%. Серед керівників юридичних осіб більшість — чоловіки (70,1%), тоді як жінки очолюють майже 30% компаній”, – йдеться у повідомленні.

Також в області зареєстровані понад 55 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Це на 3356 більше, ніж у жовтні 2024 року, тобто приріст становив 6,4%. Лише за другий і третій квартали 2025 року в області з’явилось 2703 нових ФОПи.

У загальноукраїнському рейтингу Івано-Франківщина посідає 15 місце за кількістю юросіб та 11 місце — за кількістю ФОПів.