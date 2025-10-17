У Галицькій громаді відкрили спортивний майданчик «СтронгВоркаут»

На Галицькій землі відбулася яскрава та надзвичайно мотивуюча подія — урочисте відкриття спортивного майданчика «СтронгВоркаут», створеного для підтримки ветеранів війни та популяризації здорового способу життя.

Цей проєкт реалізовано завдяки співпраці Галицької міської ради, Громадської організації «Федерація стронгмену України» та ТОВ «Буковель».

На відкриття завітали почесні гості, ідейні натхненники та реалізатори проєкту:

Василь Вірастюк — народний депутат України, заслужений майстер спорту, шестиразовий володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу»;

Сергій Конюшок — президент Федерації «Стронг Мен України», чемпіон і рекордсмен світу, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту;

Олександр Лашин — віце-президент Федерації, заслужений майстер спорту, шестиразовий переможець змагання «Найсильніша людина України».

Щиро дякую всім, хто доклав зусиль до реалізації цього проєкту. Для нас важливо, щоб кожен український воїн, повертаючись до мирного життя, відчував реальну турботу. Окрема вдячність нашим ветеранам, для яких у першу чергу створено цей простір, а також молоді, яка завдяки таким проєктам матиме чудові умови для занять спортом і розвитку сили духу! – пише голова громади Олег Кантор.

З метою підтримки здорового способу життя, підвищення фізичної активності, а особливо інтеграції ветеранів війни у життя громади, сюди зможе прийти кожен, хто хоче провести активно час.