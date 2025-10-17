У Долині відкриють два педколеджі Луганського національного університету

У Долині запрацюють два педагогічні фахові коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка — Лисичанський та Кадіївський.

Фахівці Лисичанського коледжу пропонують такі спеціальності: початкова освіта, дошкільна освіта, журналістика, середня освіта (технології) та фізична культура.

У Кадіївському коледжі передбачено два напрями: соціальна робота та дошкільна освіта.

Також розглядають можливість запровадження технічних спеціальностей, актуальних для регіону зважаючи на нафтову складову.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Фахові коледжі можуть стати центрами культурного та освітнього життя. Тут зможуть проводити семінари, майстер-класи та інші події, що сприятимуть розвитку культурного потенціалу Долини.

З економічного огляду наявність навчальних закладів стимулює розвиток місцевого бізнесу, а також сприятиме сплаті податків, які будуть використовуватися для покращення інфраструктури міста.