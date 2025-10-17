У Долині відкриють два педколеджі Луганського національного університету

У Долині запрацюють два педагогічні фахові коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка — Лисичанський та Кадіївський.
Фахівці Лисичанського коледжу пропонують такі спеціальності: початкова освіта, дошкільна освіта, журналістика, середня освіта (технології) та фізична культура.
У Кадіївському коледжі передбачено два напрями: соціальна робота та дошкільна освіта.
Також розглядають можливість запровадження технічних спеціальностей, актуальних для регіону зважаючи на нафтову складову.
Фахові коледжі можуть стати центрами культурного та освітнього життя. Тут зможуть проводити семінари, майстер-класи та інші події, що сприятимуть розвитку культурного потенціалу Долини.
З економічного огляду наявність навчальних закладів стимулює розвиток місцевого бізнесу, а також сприятиме сплаті податків, які будуть використовуватися для покращення інфраструктури міста.