В Івано-Франківську патрульні приїхали на фейковий виклик

Учора інспектори отримали повідомлення про нібито конфлікт на вулиці Танкістів.

Під час спілкування із заявником патрульні з’ясували, що чоловік не може пояснити, що саме сталося та де саме відбувається конфлікт.

У ході перевірки інформація не підтвердилася — жодних порушень не виявлено.

За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції 22-річний заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.