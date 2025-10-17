ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську патрульні приїхали на фейковий виклик

Автор: Уляна Роднюк
Патрульна поліція стаття 183 КУпАП попередження
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Учора інспектори отримали повідомлення про нібито конфлікт на вулиці Танкістів.

Під час спілкування із заявником патрульні з’ясували, що чоловік не може пояснити, що саме сталося та де саме відбувається конфлікт.

У ході перевірки інформація не підтвердилася — жодних порушень не виявлено.

За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції 22-річний заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

СХОЖІ НОВИНИ