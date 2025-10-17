На фронті загинув військовослужбовець Іван Марцинюк

Захищаючи кордони рідної держави на Донецькому напрямку загинув військовослужбовець Марцинюк Іван Михайлович, 09.10.1997 р.н., житель с. Маркова.

З 07.09.2025 року Марцинюк Іван Михайлович рахувався безвісти зниклим у районі Клебан-Бик, Донецької області.

Прибуття траурного кортежу очікується завтра 18 жовтня орієнтовно об 12.00 год. селище Богородчани, об 12.45 год – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.

Опісля траурний кортеж вирушить до села Маркова .

“Просимо всіх жителів громади вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою”, –

