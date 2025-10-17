Чому для жінки важливо мати свого лікаря-гінеколога? Поради медика

Мати свого лікаря-гінеколога важливо для кожної жінки. Такими ж важливими є регулярні огляди у лікаря, які допоможуть виявити різні захворювання на ранній стадії, запобігти їх розвитку, а найголовніше – уникнути появи онкопатологій на ранніх стадіях. Чому у жінок при оглядах так часто виявляють рак, які симптоми є небезпечними дзвіночками, які хвороби є найпоширенішими? Про це та інше читачам Правда.іф розповідає лікар акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру VISE clinic Ірина Гнип.

За словами пані Ірини, ранні стадії раку шийки матки, раку яєчників та інших захворювань можуть бути безсимптомними, і лише професійне обстеження може виявити їх на початкових стадіях.

«ВООЗ прогнозує подальше зростання захворюваності на рак. У 2050 році очікується понад 35 млн. нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022-му. Найпоширенішими випадками онкології у 2022-му стали онкозахворювання легень, молочних залоз та колоректальний рак. Ключовими факторами зростання захворюваності є, зокрема, вживання людьми алкоголю та тютюну, а також ожиріння. Крім того, прогнозується, що найбільше зростання захворюваності буде спостерігатися у країнах з низьким рівнем доходів. Смертність від онкології там може зрости вдвічі», – наголошує Ірина Гнип.

Рак шийки матки є четвертим найпоширенішим видом злоякісних нововоутворень у жінок. В Україні хворобу щорічно виявляють у 7500 жінок, 2500 яких помирають. За даними Національного реєстру України найбільше хворіють на рак шийки матки жінки репродуктивного, працездатного віку. Статистика свідчить, що рак шийки матки найчастіше виявляють у жінок у віці 30-54 роки: серед 5-ти найпоширеніших онкологічних захворювань цей вид раку на 2-му місці після раку грудей. У жінок віком 18-29 років на 4-му місці.

Рак тіла матки – 4,8 % новоутворень, виявлених у жінок, що робить його 6-м за частотою поширення раком, що розвивається в жінок, у світі. 2 зі 100 жінок у Європі хворіють на рак тіла матки. 25% – досить молоді особи з активним менструальним циклом.

Щорічно в Україні на рак молочної залози хворіють близько 15 тисяч жінок, помирають – близько 5 тисяч.

«За даними Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно: при першому огляді у чверті жінок виявляють метастатичні стадії хвороби, які лікувати надзвичайно важко. Саме тому лікарі постійно наголошують: щорічні профілактичні огляди дозволяють вчасно виявити доброякісну патологію жіночих статевих органів та попередити онкопереродження. Перший і найважливіший захід профілактики – регулярне відвідування мамолога та гінеколога. Жінкам до 40 років варто робити УЗД молочних залоз раз на рік. Жінкам після 40 років показана мамографія раз на 2 роки», – розповідає Ірина Гнип.

З метою профілактики кожна жінка може звести до мінімуму всі чинники ризику захворювання на рак: регулювання маси тіла; відмова від паління, зведення до мінімуму вживання алкоголю; регулярне статеве життя, перші пологи не пізніше 28-30 років, годування дитини груддю не менше року, уникнення абортів; своєчасне лікування гінекологічних патологій, контроль за прийомом гормональних контрацептивів; лікування цукрового діабету, захворювань печінки та щитоподібної залози; запобігання впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища, уникнення стресів.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/maty-svogo-likarya-ginekologa-znachyt-maty-kvalifikovanyj-likarskyj-doglyad/