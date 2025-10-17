Помер ветеран з Івано-Франківщини Юрій Гурик

15 жовтня 2025 року помер ветеран російсько-української війни з Івано-Франківщини Юрій Гурик.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський.

Юрій Гурик народився 10 березня 1977 року. Жив у селі Підлісся Івано-Франківської області.

З початку повномасштабного вторгнення боєць служив у 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. У 2024 Юрій Гурик був звільнений через стан здоровʼя.

17 жовтня о 19:00 відбудеться парастас на вулиці Івасюка, 1 у Підліссі.