Помер ветеран з Івано-Франківщини Юрій Гурик

Автор: Олег Мамчур
Український військовий у камуфляжі біля дерева
15 жовтня 2025 року помер ветеран російсько-української війни з Івано-Франківщини Юрій Гурик.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський.

Юрій Гурик народився 10 березня 1977 року. Жив у селі Підлісся Івано-Франківської області.

З початку повномасштабного вторгнення боєць служив у 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. У 2024 Юрій Гурик був звільнений через стан здоровʼя.

17 жовтня о 19:00 відбудеться парастас на вулиці Івасюка, 1 у Підліссі.

Джерело(а) інформації

Володимир Ружанський

