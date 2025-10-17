У Франківську презентували настільну гру про дрони

В Івано-Франківську презентували настільну гру «Дроноводи», яка моделює сучасні бойові дії очима українських військових.

Настільна гра «Дроноводи» створена ветеранами російсько-української війни та має власну ігрову механіку й авторські ілюстрації, пишуть Версії.

Презентація гри «Дроноводи» відбулася в Івано-Франківську за участю команди розробників-ветеранів. Автори позиціонують продукт як настільну систему з окремою механікою, що відтворює сценарії застосування безпілотників у реаліях фронту.

«Це той зразок, яким мають виглядати українські патріотичні й технологічні настільні ігри», — сказав ветеран та співрозробник Андрій Мочурат.

Розробники повідомили, що протягом року тестували прототип на публічних заходах. Тестування охопило різні аудиторії, серед яких військові, цивільні дорослі та підлітки.

«Ми рік працювали з прототипом і проводили заходи, щоб перевірити зрозумілість механік», — йдеться у презентаційному коментарі.

Гра розрахована на від одного до чотирьох учасників і має напівкооперативний формат. Усі гравці діють спільно проти єдиного противника, що змінює динаміку партії.

«Через напівкооперативність у гру можна залучати достатньо молодих гравців без конфлікту “гравець проти гравця”», — йдеться в поясненні механіки.

Розробники окреслили орієнтовну вікову групу гравців як середній шкільний вік. Причина — велика кількість сенсів і термінів, що потребують пояснення. Водночас автори відзначили окремі випадки, коли батьки успішно грали з дітьми семи-восьми років.

«Молодшим потрібні детальніші пояснення, але формат дозволяє спільну гру з дорослими», — йдеться у коментарі до вікових рамок.

Візуальна частина свідомо позбавлена сцен насильства, натуралістичних деталей і крові. Ілюстрації виконані спеціально для проєкту та прив’язані до реальних прототипів.

«Дроноводи — це не лише пізнавальна гра, а й вшанування пам’яті тих, хто віддав життя, захищаючи Україну», — йдеться в авторському зверненні.

Образи персонажів збірні й базуються на численних реальних референсах із фронту. «Тільки на образ медикині використано понад 20 референсів, частина людей серед них уже загинула», — йдеться в описі підходу до ілюстрування.

До тестування залучали гравців із різним досвідом та рівнем обізнаності у темі безпілотників. Один із перших тестерів, Тарас, долучився до проєкту на етапі сирого прототипу.

«Мене запросили допомогти з відтестовуванням механік, щоб зрозуміти, чи сприймуть гру люди, далекі від тематики дронів», — сказав учасник тестів Тарас.

Тестування відбувалося серед дітей, військових та цивільних, що дозволило зібрати різноплановий зворотний зв’язок.

«Я був одним із перших, хто побачив прототип, і перевіряв його з дітьми, військовими та цивільними», — додав Тарас.

Освітня складова гри охоплює зразки реальної техніки противника та українські платформи БпЛА.

«По-перше, це зразки ворожої техніки, які найчастіше використовують на фронті», — сказав Тарас про зміст карт і сценаріїв.

Гравці також знайомляться з номенклатурою українських безпілотних систем.

«Друге — це зразки українських БпЛА, включно з базовими моделями, які часто згадують у публічному просторі», — сказав Тарас, підсумовуючи результат участі в тестах.

Механіка побудована на послідовних місіях, у яких гравці отримують завдання та обмежені ресурси. Напівкооперативна структура вимагає координації дій і розподілу ролей.

«Кооперація потрібна для досягнення цілей місії та економії ресурсів у межах партії», — йдеться у поясненні авторів.

Сюжетні модулі відображають типові тактичні завдання операторів БпЛА на лінії фронту. Це розвідка, коригування, перехоплення й протидія ворожим платформам.

«Ігрові сценарії відтворюють реалістичні задачі, притаманні роботі з безпілотниками у війні», — йдеться у презентації.

Команда наголосила, що гра не містить документальних відсилок до конкретних операцій чи підрозділів. Матеріал узагальнений для безпеки і коректності подачі.

«У грі немає прямого відтворення реальних подій, ідеться про узагальнені ситуації та збірні образи», — йдеться в уточненні розробників.

Окрім основної коробки, автори працюють над доповненням із новими місіями й компонентами.

«Наразі команда вже готує контент-додаток для розширення можливостей базової версії», — йдеться у повідомленні про подальші плани.

Під час презентації окреслили і підхід до безпеки контенту для молодшої аудиторії. У візуальній частині немає натуралістики, а завдання подані у форматі тактичних рішень.

«Ми спеціально уникали сцен насильства, зосередившись на тактиці та командній взаємодії», — йдеться у поясненні художньої концепції.

За словами команди, гра може використовуватися як інструмент базової орієнтації в поняттях сучасної війни дронів. Водночас продукт залишився розважальним і придатним для домашніх ігрових сесій.

«Мета — дати гравцеві зрозумілу модель процесів і зберегти настільний формат, доступний широкій аудиторії», — йдеться в узагальненні авторів.

Презентація «Дроноводів» стала наступним кроком після тривалого етапу випробувань прототипу на локальних подіях. Розробники підсумували, що отримані відгуки лягли в основу фінального налаштування правил і балансу.