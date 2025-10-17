На Прикарпатті вчителька намагалася “здати” на права за 100 євро — отримала штраф

У Коломиї засуджено 49-річну вчительку фізкультури за спробу підкупу працівника МВС для успішного складання практичного іспиту на водійські права.

22 серпня 2024 року під час складання іспиту з водіння у територіальному сервісному центрі жінка поклала у свій екзаменаційний лист дві купюри по 50 євро. За даними слідства, гроші вона призначала для екзаменатора, щоб той поставив позитивну оцінку незалежно від реального результату.

Після завершення практичної частини інспектор, який є службовою особою, виявив гроші та одразу повідомив про інцидент поліцію. На місце події виїхали правоохоронці, гроші було вилучено, а факт — зафіксовано на відео з реєстратора службового автомобіля.

Під час судового розгляду жінка вину не визнала, пояснюючи, що під час іспиту дуже хвилювалася й “поклала гроші випадково”, бо вони були призначені для лікування родички.

Однак суд не прийняв ці пояснення, оскільки відеозаписи та показання екзаменатора довели, що вона свідомо намагалася дати неправомірну вигоду, щоб уникнути повторного складання іспиту.

Коломийський міськрайонний суд визнав її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

За вироком суду, жінка отримала штраф у розмірі 17 000 гривень. Також з неї стягнули процесуальні витрати на експертизи.