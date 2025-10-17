У Франківську змінять правила безкоштовного проїзду для пенсіонерів

З 1 січня 2026 року в Івано-Франківську пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті за пенсійним посвідченням.
Про це в етері телерадіокомпанії “Вежа” повідомив міський голова Руслан Марцінків.
“Ще до кінця 2025 року буде діяти безкоштовний проїзд по пенсійному посвідченню. З 1 січня 2026 року як у приватному транспорті, так і в комунальному, буде тільки для жителів нашої громади, які мають пільгу та картку “Галка”, — сказав мер.
Це правило не розповсюджуватиметься на тих людей, які мають державну пільгу. Марцінків додав, що право на безкоштовний проїзд матимуть також пенсіонери з сусідніх громад — Ямницької та Угринівської.
Хто може отримати картку “Галка”, яка дозволяє безкоштовний проїзд:
- пенсіонери;
- учасники бойових дій;
- люди з інвалідністю;
- члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців;
- ліквідатори аварії на ЧАЕС (та їхні родини);
- працівники комунальних підприємств.