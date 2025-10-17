ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську змінять правила безкоштовного проїзду для пенсіонерів

Автор: Олег Мамчур
Щасливі літні люди подорожують автобусом
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 1 січня 2026 року в Івано-Франківську пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті за пенсійним посвідченням.

Про це в етері телерадіокомпанії “Вежа” повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Ще до кінця 2025 року буде діяти безкоштовний проїзд по пенсійному посвідченню. З 1 січня 2026 року як у приватному транспорті, так і в комунальному, буде тільки для жителів нашої громади, які мають пільгу та картку “Галка”, — сказав мер.

Це правило не розповсюджуватиметься на тих людей, які мають державну пільгу. Марцінків додав, що право на безкоштовний проїзд матимуть також пенсіонери з сусідніх громад — Ямницької та Угринівської.

Хто може отримати картку “Галка”, яка дозволяє безкоштовний проїзд:

  • пенсіонери;
  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю;
  • члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців;
  • ліквідатори аварії на ЧАЕС (та їхні родини);
  • працівники комунальних підприємств.

Джерело(а) інформації

повідомив
аварії на ЧАЕС

СХОЖІ НОВИНИ