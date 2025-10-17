Прикарпатські боксерки Божена Мельник та Марія Мандзюк — чемпіонки України серед студентів

Представниці Івано-Франківської міської федерації боксу Божена Мельник та Марія Мандзюк вибороли золоті медалі на Чемпіонаті України з боксу серед студентів, який зібрав учасників із 18 областей України та міста Києва.

Наші спортсменки продемонстрували високий рівень технічної підготовки, витримку та справжній бійцівський характер, довівши, що Прикарпаття впевнено тримає лідерські позиції у всеукраїнському боксі, інформує Типовий Франківськ.

19-річна Божена Мельник стала чемпіонкою України серед студентів удруге поспіль — у 2024 та 2025 роках. Ба більше, цього року спортсменку визнали найкращою боксеркою чемпіонату. У її активі також — бронзові медалі Чемпіонату Європи та світу 2024 року.

Божена представляє ОДЮСШ та ШВСМ Івано-Франківської області, її тренери — Вадім Адріанов, Сервін Сумейманов та Богдан Чорний.

18-річна Марія Мандзюк також здобула золото студентського чемпіонату. Минулого року спортсменка стала чемпіонкою Європи серед юнаків (2023) та була визнана найкращою спортсменкою турніру. Марія — вихованка ОДЮСШ та ШВСМ Івано-Франківської області, її наставник — Василь Кондрат.

“Ці перемоги — результат системної праці спортсменок, їхніх тренерів і підтримки спортивної спільноти міста. Божена та Марія є прикладом для молоді, що показує: з наполегливістю, вірою у себе й професійним наставництвом можна досягати найвищих результатів,” — відзначили у міській федерації боксу.

Івано-Франківська громада щиро вітає чемпіонок і їхніх тренерів із блискучими здобутками та бажає нових перемог на міжнародній арені