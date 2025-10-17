Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси 18 жовтня?

Через змагання з бігу 18 жовтня 2025 року у середмісті Івано-Франківська з 8:00 до 18:00 обмежать рух комунального транспорту. Автобуси і тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами, оприлюднило Суспільне.

Як курсуватимуть тролейбуси

замість тролейбуса № 2 — три автобуси: вулиця Незалежності — вулиця Залізнична — Вокзал — вулиця Мулика — вулиця Залізнична — вулиця Незалежності і далі за маршрутом;

— три автобуси: вулиця Незалежності — вулиця Залізнична — Вокзал — вулиця Мулика — вулиця Залізнична — вулиця Незалежності і далі за маршрутом; замість тролейбуса № 7 — три автобуси: Каскад — вулиця Івасюка — вулиця Незалежності — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери і далі за маршрутом.

— три автобуси: Каскад — вулиця Івасюка — вулиця Незалежності — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери і далі за маршрутом. тролейбусні маршрути № 6 — з “Радіозаводу”, № 3 — з Обласної клінічної лікарні, № 8 — з АС-3 — їхатимуть тільки до Вокзалу.

Маршрути автобусів