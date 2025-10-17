Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси 18 жовтня?

Через змагання з бігу 18 жовтня 2025 року у середмісті Івано-Франківська з 8:00 до 18:00 обмежать рух комунального транспорту. Автобуси і тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами, оприлюднило Суспільне.
Як курсуватимуть тролейбуси
- замість тролейбуса № 2 — три автобуси: вулиця Незалежності — вулиця Залізнична — Вокзал — вулиця Мулика — вулиця Залізнична — вулиця Незалежності і далі за маршрутом;
- замість тролейбуса № 7 — три автобуси: Каскад — вулиця Івасюка — вулиця Незалежності — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери і далі за маршрутом.
- тролейбусні маршрути № 6 — з “Радіозаводу”, № 3 — з Обласної клінічної лікарні, № 8 — з АС-3 — їхатимуть тільки до Вокзалу.
Маршрути автобусів
- автобус № 23 — з кінцевої зупинки “Микитинецька” — вулиця Незалежності — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери — вулиця Сахарова — вулиця Коновальця — вулиця Січових Стрільців і далі за маршрутом. У зворотному напрямку: вулиця Дністровська — Вокзал — вулиця Залізнична — вулиця Незалежності і далі за маршрутом;
- автобус № 40 — Каскад — вокзал — вулиця Залізнична — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери — вулиця Сахарова — вулиця Чорновола і далі за маршрутом до АС-3. У зворотному напрямку — без змін;
- автобус № 41 — Каскад — вокзал — вулиця Залізнична — вулиця Шухевичів — вулиця Бандери — вулиця Сахарова — вулиця Коновальця. Зворотний напрямок — вулиця Коновальця — вулиця Сахарова — вулиця Бандери — вулиця Шухевичів — вулиця Залізнична — вокзал і далі за маршрутом;
- автобус № 43 — автобусна станція С-4 — вулиця Незалежності — вулиця Залізнична — статуправління і далі за маршрутом. У зворотному напрямку — вулиця Мулика (Гаркуші) — вулиця Залізнична — вулиця Незалежності і далі за маршрутом.