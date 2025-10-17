На Коломийщині віддали останню шану полеглому воїну Луцаку Миколі

Нижній Вербіж попрощався із загиблим Героєм Миколою Луцаком. Військовий служив стрільцем військової частини А4699. Він загинув 8 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області.

17 жовтня 2025 року у селі Нижній Вербіж Нижньовербізької громади з сумом і болем провели в останню путь солдата Миколу Ярославовича Луцака, 1990 року народження, повідомляє Нижньовербізька сільська рада



Знову над селом лунав трагічний військовий салют, що символізував прощання громади зі своїм Героєм, який віддав життя за свободу та незалежність України.

Загинув на Сумщині, виконуючи бойове завдання

Микола Луцак служив стрільцем військової частини А4699. Він загинув 8 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області, виконуючи бойове завдання, пов’язане із захистом Батьківщини від російського агресора.

На церемонію прощання прийшли рідні, побратими, представники влади та мешканці громади — усі, хто хотів віддати шану загиблому захиснику. Люди схиляли голови у молитві та зі сльозами на очах дякували воїну за мужність і відданість Україні.

“Микола віддав своє життя за кожного з нас, за спокій і мир у наших домівках. Його подвиг назавжди залишиться в серцях жителів громади,” — зазначили під час прощання.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам’ять, слава і Царство Небесне Герою України — Миколі Луцаку.