До рідного дому повернувся загиблий військовослужбовець з Франківщини Іван Маслій

Сьогодні у село Росільна на Івано-Франківщину повернувся військовослужбовець Іван Маслій, який трагічно загинув під час виконання службового обов’язку.

Сумна звістка сколихнула громаду — люди з болем зустрічали свого захисника, який віддав життя за Україну. Уздовж дороги, якою повертали Героя, мешканці села ставали на коліна, віддаючи останню шану Іванові, повідомляє Дзвиняцька ОТГ.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Івана. Нехай Господь упокоїть його душу в Царстві Небесному”, — зазначили у громаді.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра о 12:00 у рідному селі Росільна.

Вічна пам’ять і слава Герою України — Івану Маслію.