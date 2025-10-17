ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

До рідного дому повернувся загиблий військовослужбовець з Франківщини Іван Маслій

Автор: Оксана Марушкевич
Український військовий та його меморіальна дошка
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні у село Росільна на Івано-Франківщину повернувся військовослужбовець Іван Маслій, який трагічно загинув під час виконання службового обов’язку.

Сумна звістка сколихнула громаду — люди з болем зустрічали свого захисника, який віддав життя за Україну. Уздовж дороги, якою повертали Героя, мешканці села ставали на коліна, віддаючи останню шану Іванові, повідомляє Дзвиняцька ОТГ.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Івана. Нехай Господь упокоїть його душу в Царстві Небесному”, — зазначили у громаді.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра о 12:00 у рідному селі Росільна.

Вічна пам’ять і слава Герою України — Івану Маслію.

Військова церемонія прощання на подвір’ї будинку
Поховання військового з прапором України
Люди та військові стоять на колінах під час церемонії
Українські військові тримають прапори на вуличній церемонії
Військові несуть труну, накриту українським прапором
Люди стоять під час церемонії вшанування героя.
Прощання з загиблими військовими у місті України

СХОЖІ НОВИНИ