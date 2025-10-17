В Івано-Франківську відкриють художню виставку мами загиблого захисника Маріуполя

18 жовтня у ветеранському просторі “ПЕТРОС” відкриється авторська виставка Ганни Кісілішиної — мами загиблого захисника Маріуполя, бійця полку “Азов” Олексія Кісілішина.

Експозиція має назву “47.82846°N 37.71093°E” — це координати бараку №200 в Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року росія вчинила теракт, убивши щонайменше 53 українських військовополонених. Серед них був і Олексій.

Виставка об’єднує серію картин, через які авторка осмислює втрату, пам’ять і силу жити далі. Це історія не лише про біль, а й про відродження — про шлях крізь темряву до світла, про материнську любов, яка перетворює пам’ять на мистецтво.

Проєкт став підсумком навчання Ганни Кісілішиної у мистецькій програмі “мАРТен” художника Олега Юрова та вже був представлений у Києві й Львові. Під час відкриття відбудеться кураторська екскурсія від авторки, що допоможе глибше осмислити тему виставки та підтримати культуру пам’яті.

Виставка відбудеться за адресою: вул. Української Перемоги, 23Д. Початок о 14:00, пише Галка.