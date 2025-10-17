ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На фронті загинув захисник з Прикарпаття Марцинюк Іван

Автор: Оксана Марушкевич
Український військовий і запалена свічка пам’яті
Захищаючи кордони рідної держави на Донецькому напрямку загинув військовослужбовець Марцинюк Іван, 09.10.1997 р.н., житель села Маркова Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

З 7 вересня 2025 року Марцинюк Іван вважався безвісти зниклим у районі Клебан-Бик, Донецької області, повідомляє Солотвинська селищна рада

Прибуття траурного кортежу у громаду очікується завтра, 18 жовтня, орієнтовно:

  • о 12 годині селище Богородчани,
  • о 12.45 год – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.

Опісля траурний кортеж вирушить до села Маркова .

“Просимо всіх жителів громади вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою”, – йдеться у дописі.

