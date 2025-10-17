На фронті загинув захисник з Прикарпаття Марцинюк Іван

Захищаючи кордони рідної держави на Донецькому напрямку загинув військовослужбовець Марцинюк Іван, 09.10.1997 р.н., житель села Маркова Івано-Франківського району Івано-Франківської області.
З 7 вересня 2025 року Марцинюк Іван вважався безвісти зниклим у районі Клебан-Бик, Донецької області, повідомляє Солотвинська селищна рада
Прибуття траурного кортежу у громаду очікується завтра, 18 жовтня, орієнтовно:
- о 12 годині селище Богородчани,
- о 12.45 год – селище Солотвин до Фігури Ісуса Христа.
Опісля траурний кортеж вирушить до села Маркова .
“Просимо всіх жителів громади вийти на центральну дорогу, щоб гідно зустріти та віддати останню шану Герою”, – йдеться у дописі.