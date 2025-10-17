У Франківську некерований КамАЗ пошкодив паркан і три автомобілі

Учора, 16 жовтня, на вулиці Ленкавського в Івано-Франківську трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки КамАЗ.
Як повідомляють у Патрульна поліція Івано-Франківської області, під час перевірки обставин події інспектори з’ясували, що 68-річний водій вантажівки не вжив необхідних заходів для запобігання самовільному руху транспортного засобу.
У результаті авто самостійно покотилося, пошкодивши паркан та три припарковані автомобілі — Toyota, Kia та Dacia.
На водія складено протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).
Поліція нагадує:
“Перед тим, як залишити транспортний засіб, обов’язково вживайте всіх заходів, щоб запобігти його самовільному руху. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій та матеріальних збитків”.