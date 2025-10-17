На Прикарпатті повідомили про підозру учасникам ворожих ІПСО, які поширювали наративи про «складання зброї»

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які брали участь в інформаційно-психологічних операціях рф. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.



За даними слідства, троє громадян – мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів, інформують в обласній прокуратурі.

На завдання рф підозрювані виконували так звану спецоперацію «Україна зникає безвісти». Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію.



Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії рф.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.