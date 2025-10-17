Поетеса Валентина Корнійчук презентувала у Калуші свою першу прозову книгу

Презентація відбулася 16 жовтня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Книга «У тенетах долі» видана частково за кошти з міського бюджету за підтримки комісії з питань книговидання місцевих авторів Калуської громади, пише Калуська центральна бібліотека імені Тараса Шевченка.

«…Нова книга Валентини Корнійчук «У тенетах долі». Побачене, почуте, пережите особисто авторка використовує як каркас для подальшої художньої інтерпретації. Дві сакральні таємниці — народження і смерть, складні події й обставини, які кардинально змінюють долі героїв книжки, — на цьому акцентує свою увагу письменниця. Тематика творів різноманітна, як і часові та просторові рамки: від 30-х років минулого століття періоду Голодомору до неспокійних дисидентських 70-х, буремних 90-х з масовою хвилею еміграції, аж до трагічних для України подій сьогодення. Але письменницю цікавлять не так події, як долі людей. Відрадно, що авторка вміє побудувати свій твір так, щоб одразу зацікавити ним читачів, викликати у них бажання неодмінно дійти до його кульмінації і розв’язки. Утім, деякі свої оповіді авторка обриває на півслові, залишаючи для нас можливість «додумати» подальшу долю персонажів її творів», — йдеться у повідомленні бібліотеки.

Модераторкою презентації була заслужена вчителька України, поетеса, громадська діячка, членкиня Національної Спілки письменників України та Національної спілки краєзнавців України Оксана Тебешевська.

Привітати Валентину Корнійчук з виходом нової книги «У тенетах долі» прийшли калуські літератори, союзянки, студенти Калуського фахового коледжу культури і мистецтв, слухачі Університету третього віку, друзі авторки. Зачитавши уривки художніх оповідок, своїми враженнями поділилася і коректор та редактор книги, письменниця Світлана Шинкар. Студенти коледжу також долучилися до презентації та зачитали уривок з книжки. Думки про почуте висловили калуський поет Іван Ткачик, союзянки Ірина Дідошак, письменник Олег Краюхін, старший науковий співробітник краєзнавчого музею Іван Тимів та інші.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Присутні мали змогу придбати книжку Валентини Корнійчук за донат, всі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.