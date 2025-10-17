Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, де очікуються обговорення можливих шляхів завершення російської війни та закупівель американської зброї.

Глава Української держави прибув до резиденції американського лідера. Його зустрів особисто Дональд Трамп, провівши українського гостя в будівлю, повідомляє кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Президента України супроводжує українська делегація.

Відповідно до плану, оприлюдненому напередодні Білим домом, лідери проведуть розмову за офіційним двостороннім ланчем. Це не нова практика зустрічей на найвищому рівні в Вашингтоні – так, зокрема, Дональд Трамп спілкувався цього тижня з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Тоді за столом були присутні представники делегацій обох країн.

Після зустрічі з українським лідером Президент США планує вилетіти до власної резиденції у Флориді в Палм Біч.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в четвер прибув з дводенним візитом до США, де вже провів зустрічі з представниками оборонної компанії Lockheed Martin, обговорив із американськими енергетиками підтримку України. У п’ятницю він зустрівся з членами Конгресу США.