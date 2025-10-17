На Надвірнянщині відкрили меморіали трьом загиблим захисникам

Сьогодні, 17 жовтня, на фасаді Краснянського ліцею освятили памʼятні дошки трьом полеглим захисникам з Надвірнянщини: Івана Кульчаку, Василю Лютану та Василю Нагорняку.

Присутні молитвою та хвилиною мовчання вшанували загиблих військовослужбовців, а також поклали квіти до нововстановлених меморіалів, пише Зіновій Андрійович.

Іван Кульчак народився 1 травня 1974 року. Проживав у селі Красна. Служив стрільцем-санітаром 3 механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув воїн 27 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Луганщині.

Василь Лютан народився 15 травня 1989 року, мешкав у селі Красна. Служив у роті вогневої підтримки однієї з військових частин. Військовослужбовець загинув від отриманих поранень поблизу Дорожнянки Запорізької області.

Василь Нагорняк народився 6 січня 2002 року. З перших днів повномасштабного вторгнення юнак став на захист України. Помер 19 лютого 2025 року.