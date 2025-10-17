Веслувальниця з Прикарпаття Ірина Федорів отримала звання Заслуженого майстра спорту України

Спортсменка з Івано-Франківщини, представниця веслування на байдарках і каное Ірина Федорів отримала почесне звання Заслуженого майстра спорту України.

Минулого року Ірина Федорів здобула звання Майстра спорту України міжнародного класу, а тепер її досягнення та наполегливу працю на воді відзначили найвищим спортивним титулом.

«Щиро вітаємо Ірину, її тренерів та команду з цим вагомим успіхом! Бажаємо нових перемог, натхнення та яскравих виступів на міжнародній арені», — повідомляють Спортивні новини Прикарпаття.