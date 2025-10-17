Відійшов у вічність солдат з Івано-Франківщини Василь Лісецький

Знову трагічна звістка сколихнула П’ядицьку територіальну громаду. У боротьбі за свободу України пішов із життя солдат Лісецький Василь Михайлович, 1973 року народження, житель села Турка.

Повідомляє Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

Що відомо про військового

Василь Михайлович служив стрільцем механізованого відділення 3-го механізованого взводу 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А4712. Захисник помер 16 жовтня 2025 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у КНП “Кіровоградська обласна лікарня” Кіровоградської обласної ради в місті Кропивницький.

Громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна.

“Ми втратили ще одного нашого Героя. Схиляємо голови перед мужністю Василя Михайловича, який віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок. Вічна пам’ять і слава нашому Захиснику,” — зазначають у П’ядицькій сільській раді. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про дату, час та місце зустрічі й поховання Героя повідомлять додатково.