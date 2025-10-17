Калушан запрошують на презентацію онлайн-платформи можливостей для ветеранів та їхніх родин

​Благодійний фонд «Тепле Місто» створив спеціалізований інформаційний ресурс, який дає чіткі, перевірені та зібрані в одному місці відповіді на ці питання.

Платформа допомагає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам швидко знаходити потрібні можливості та ресурси поруч, пише Калуська міська рада.



​Ветеранів, ветеранські спільноти, а також їхніх родичів та друзів запрошують долучитися до офіційної презентації цієї важливої платформи:

​ Коли: 18 жовтня, початок об 11:00

Де: Молодіжний центр «Хаб 93», вул. Грушевського, 93