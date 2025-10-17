У “Прикарпаттіобленерго” пояснили, в чому різниця між аварійними та плановими вимкненнями

У мешканців Івано-Франківщини все частіше виникають запитання щодо відключень електроенергії, які відбуваються поза межами оприлюднених графіків. Як пояснили у “Прикарпаттяобленерго”, у таких випадках йдеться про аварійні вимкнення, які вводяться за розпорядженням НЕК “Укренерго” через дефіцит електроенергії або аварійні ситуації в енергосистемі.

За словами Олега Сеника, директора з управління активами компанії, графіки аварійних вимкнень (ГАВ) нині поділені на 10 черг. Саме це, зауважив він, нерідко спричиняє плутанину серед споживачів, йдеться у відеосюжеті 402 каналу

“Графіки аварійних вимкнень охоплюють переважно промислові підприємства, але до них входять і побутові споживачі. Вони вже відчули ці вимкнення вчора та позавчора. Такі графіки запроваджуються без погодження та без попередження — у нас є лише 15 хвилин, щоб виконати команду диспетчера,” — пояснив Сеник.

Окрім ГАВ, в області можуть застосовувати графіки обмеження потужності (ГОП)

Їх вводять, коли потрібно оперативно зменшити навантаження на енергосистему, насамперед — для великих підприємств чи організацій, аби зберегти стабільне постачання електроенергії до житлових будинків.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Графіки погодинних вимкнень вводяться планово

Водночас, як зазначили в компанії, графіки погодинних вимкнень наразі не застосовуються. Вони вводяться планово — лише у випадках тривалого дефіциту електроенергії, і про них повідомляють завчасно, щонайменше за добу.

Щодо подальшої ситуації в енергосистемі енергетики поки не дають прогнозів, адже все залежить від ситуації в країні та стану енергосистеми. Однак закликають мешканців раціонально використовувати електроенергію та зменшувати навантаження у вечірні години пікового споживання.