На Прикарпатті зростає кількість хворих на рак молочної залози

Станом на кінець 2024 року в онкологічних закладах Івано-Франківщини перебували на обліку 5007 людей, які хворіли на злоякісні новоутворення молочної залози.

Це 13,3% від усіх онкохворих, що перебувають на обліку в області. З них 3377 пацієнтів, тобто більшість, живуть з цим діагнозом вже 5 років і більше.

“У 2024 році вперше діагноз рак молочної залози встановили 443 жінкам і 5 чоловікам. Найбільше нових випадків зафіксували у віковій групі 60–69 років (29,8%) та 70 років і старше (28,4%). Найменше — серед жінок віком 25–34 роки (5,6%)”, – йдеться у повідомленні.

За останні роки кількість нових випадків раку молочної залози зросла. Якщо у 2020 було 305 хворих, то у 2024 – 423.

На жаль, у 2024 році від недуги померли 148 прикарпатців, які перебували на обліку з таким діагнозом. 16,8% з них померли протягом року після встановлення діагнозу.

До слова, 20 жовтня – Всесвітній день боротьби із раком молочної залози, щоб привернути увагу до проблеми та закликати до своєчасного медичного обстеження.