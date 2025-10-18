ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За добу ворог втратив понад тисячу солдат і 41 артсистему

Автор: Олег Мамчур
Російський військовий шеврон лежить на землі
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 жовтня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
  • танків – 11267 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33789 (+41) од;
  • РСЗВ – 1522 (+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+1) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
  • спеціальна техніка – 3980 (+2).
Орієнтовні втрати Росії у війні станом на 18.10.2025

