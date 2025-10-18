“Пацики”: у Франківську покажуть документальну стрічку про бійців 67-ї бригади

В Івано-Франківську відбудеться презентація короткометражного документального фільму “Пацики” режисера Бориса Малюги.
Стрічка розповідає про підрозділ “T-company” 67-ї окремої механізованої бригади, показуючи життя та службу військових через особисті історії, бойові завдання й тренування.
Зйомки проходили в травні 2024 року на Донеччині — поблизу Часового Яру, у Лимані та Слов’янську.
Знімальна група провела з бійцями чотири дні, документуючи їхні будні, виїзди та побут. Героями фільму стали військовослужбовці з позивними Вій, Захід, Історик, Хрущ, Найк і Пума.
Фільм став фіналістом одного кінофестивалю, переміг на іншому та нині номінований на 7-й Міжнародний кінофестиваль NanoCon (NIFF) у Вашингтоні.
- Дата і час: 18 жовтня, 18:00
- Місце: простір “ВЕТЕРАНЦИВІЛЬНІ ПЕТРОС”, Івано-Франківськ
- Вхід: вільний донат, потрібна попередня реєстрація — форма.