“Пацики”: у Франківську покажуть документальну стрічку про бійців 67-ї бригади

В Івано-Франківську відбудеться презентація короткометражного документального фільму “Пацики” режисера Бориса Малюги.

Стрічка розповідає про підрозділ “T-company” 67-ї окремої механізованої бригади, показуючи життя та службу військових через особисті історії, бойові завдання й тренування.

Зйомки проходили в травні 2024 року на Донеччині — поблизу Часового Яру, у Лимані та Слов’янську.

Знімальна група провела з бійцями чотири дні, документуючи їхні будні, виїзди та побут. Героями фільму стали військовослужбовці з позивними Вій, Захід, Історик, Хрущ, Найк і Пума.

Фільм став фіналістом одного кінофестивалю, переміг на іншому та нині номінований на 7-й Міжнародний кінофестиваль NanoCon (NIFF) у Вашингтоні.