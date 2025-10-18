ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

“Пацики”: у Франківську покажуть документальну стрічку про бійців 67-ї бригади

Автор: Олег Мамчур
Постер фільму Пацiки про українських військових
В Івано-Франківську відбудеться презентація короткометражного документального фільму “Пацики” режисера Бориса Малюги.

Стрічка розповідає про підрозділ “T-company” 67-ї окремої механізованої бригади, показуючи життя та службу військових через особисті історії, бойові завдання й тренування.

Зйомки проходили в травні 2024 року на Донеччині — поблизу Часового Яру, у Лимані та Слов’янську.

Знімальна група провела з бійцями чотири дні, документуючи їхні будні, виїзди та побут. Героями фільму стали військовослужбовці з позивними Вій, Захід, Історик, Хрущ, Найк і Пума.

Фільм став фіналістом одного кінофестивалю, переміг на іншому та нині номінований на 7-й Міжнародний кінофестиваль NanoCon (NIFF) у Вашингтоні.

  • Дата і час: 18 жовтня, 18:00
  • Місце: простір “ВЕТЕРАНЦИВІЛЬНІ ПЕТРОС”, Івано-Франківськ
  • Вхід: вільний донат, потрібна попередня реєстрація — форма.

Джерело(а) інформації

