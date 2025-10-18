На Прикарпаття повертається загиблий Захисник Євгеній Куриляк

Сьогодні, 18 жовтня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, житель міста Надвірна Євгеній Зіновійович Куриляк.
Орієнтовно об 11:00 траурна процесія вирушить маршрутом через Івано-Франківськ, села Тисменичани, Цуцилів, Перерісль, Лісну Тарновицю та Назавизів, повідомив голова громади Зіновій Андрійович.
Близько 11:20 процесія прибуде до Надвірної. Маршрут у місті пролягатиме вулицями Шухевича, Мазепи, Княгині Ольги, Котляревського, Шкільною, Небесної Сотні, Грушевського, майданом Шевченка, Чорновола, Мазепи та Визволення — до Будинку смутку.
Мешканців громади закликають вийти назустріч загиблому Захиснику та вшанувати його пам’ять живим коридором.
У Надвірнянській громаді 18, 19, 20 та 21 жовтня оголошено дні жалоби.