Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

18 жовтня – 125 років від дня народження Марії Остромири (1900-1969), української письменниці у діаспорі, яка тривалий час мешкала у Верховині (нині Верховинської територіальної громади Верховинського району), авторки книги «Лемківщина у вогні» про національно-визвольну боротьбу УПА на Лемківщині;

– 100 років від дня народження Дмитра Гавриша (1925-2004), майстра художнього різьблення та інкрустації на дереві, уродженця м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району);

– 90 років від дня народження Івана Крижанівського (1935), письменника, члена літературного товариства «Плин», уродженця с. Сороки Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району);

– 85 років від дня народження Романа Фабрики (1940-2022), заслуженого журналіста України, почесного громадянина міста Івано-Франківська, члена Національної спілки журналістів України, лауреата премій «Золоте перо» та обласної премії ім. Богдана Бойка, засновника і власника Музею родинних професій, уродженця с. Радча Тисменицького району (нині Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району).

