25 франківських науковців отримуватимуть по 20 тисяч гривень щомісяця

Івано-Франківський виконком підтримав проєкт рішення про щомісячні стипендії для молодих науковців віком до 35 років.

Про це заявив міський голова Руслан Марцінків у прямому етері.

«Виконком проголосував проєкт рішення про стипендію молодим вченим до 35 років. Це рішення йде на сесію міської ради, яка відбудеться у п’ятницю, 27 червня», — зазначив посадовець.

У межах програми стипендії по 20 тисяч гривень отримають 25 науковців.

Розподіл стипендій залежатиме від кількості викладачів у кожному закладі вищої освіти — чим більше їх у виші, тим більше буде премій.

«Це покликано підтримати молодих науковців, молодих викладачів, які сьогодні мають здобутки саме в науці. Бо якісна освіта, якісні освітні заклади — це дуже важливо для нашого міста, для нашої громади», — наголосив Марцінків.

За його словами, запровадження стипендій — це інвестиція в інтелектуальний потенціал Івано-Франківська.