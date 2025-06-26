25 франківських науковців отримуватимуть по 20 тисяч гривень щомісяця

Івано-Франківський виконком підтримав проєкт рішення про щомісячні стипендії для молодих науковців віком до 35 років.
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Про це заявив міський голова Руслан Марцінків у прямому етері.
«Виконком проголосував проєкт рішення про стипендію молодим вченим до 35 років. Це рішення йде на сесію міської ради, яка відбудеться у п’ятницю, 27 червня», — зазначив посадовець.
У межах програми стипендії по 20 тисяч гривень отримають 25 науковців.
Розподіл стипендій залежатиме від кількості викладачів у кожному закладі вищої освіти — чим більше їх у виші, тим більше буде премій.
«Це покликано підтримати молодих науковців, молодих викладачів, які сьогодні мають здобутки саме в науці. Бо якісна освіта, якісні освітні заклади — це дуже важливо для нашого міста, для нашої громади», — наголосив Марцінків.
За його словами, запровадження стипендій — це інвестиція в інтелектуальний потенціал Івано-Франківська.