Після років простою дитячий садок у Чорнолізцях розпочав набір дітей

У селі Чорнолізці Тисменицької громади офіційно ввели в експлуатацію новий дитячий садок, який відкрили ще наприкінці 2021.

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Про це повідомили “Галці” у відповіді на журналістський запит.

Сертифікат, що підтверджує готовність садка до експлуатації, видано ще 19 березня 2025 року (№ ТУ122250314806). Після цього будівлю передали на баланс Тисменицької міської ради.

За словами міської голови Тисмениці Тетяни Градюк, садок уже має завідувачку — з нею підписали контракт, і зараз триває набір дітей:

“Офіційне відкриття вже відбулося, з документами все завершено. Ми набираємо діток — через електронну базу оформлення. Почнемо з двох груп, але якщо буде потреба — відкриємо до чотирьох”, — повідомила очільниця громади.

Садок розрахований орієнтовно на 80 дітей, тому до нього зможуть ходити не лише діти з Чорнолізців, а й з навколишніх сіл. Та як пояснює Тетяна Градюк, у зв’язку з воєнним станом кількість дітей у громаді дещо зменшилася, тож формат роботи коригуватимуть відповідно до попиту.

У липні на сесії міської ради планують виділити фінансування на утримання закладу. Повноцінний старт роботи садочка очікують наприкінці серпня.