На коломиянку за мову напали у Яремче

Якби мені хтось сказав, що у Карпатах хтось може постраждати за українську мову, я б довго сміялась і, звісна річ, не повірила. Але днями мала нещастя відчути оту ненависть на власній шкірі. На моє спокійне зауваження, що не розумію російської мови одеситки відреагували образами, шарпаниною і вириванням телефону.

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Про інцидент у Яремче мешканка Коломиї розповіла Інформатору

23 червня я приїхала в Яремче з синочком. Поїздка була подарунком дитині на день народження. Ввечері ми вийшли на прогулянку. Я знімала водоспад Пробій з мостику біля ринку. Здалеку почула крики, та не звернула уваги. Раптом мене шарпає хтось за рукав: “Женщіна атайді, я снімаю рібьонка!” – волала жінка.

“Я не розумію російської”, – кажу без тіні агресії. Але вона не зволікає з матюками і образами. Я розумію, що жінка не зовсім адекватна і вмикаю зйомку. Та каже: “Із-за такіх, как ти, вайна”.

“Серйозно?”, – кажу. В змішанні це єдине, що я змогла сказати.

Але прихильниця “язика” не дає шансу прийти до себе: одразу ж вириває телефон з рук. Замахується викинути. Я вчепилась у телефон, де повно відзнятого для Інформатора матеріалу. Деякий час ми отак воюємо за телефон, вона намагається то тут, то там вдарити. Врешті я вчепилась нігтями в її горлянку, і це мало результат. Жінка опускає мій телефон на землю й відходить. Її малолітній син, плентаючись за матір’ю, кидає мені образу: “С*ка!”

За кілька хвилин з кінця мостика від ринку жінки щось кричать мені. Потім обступають, вимагаючи, аби я видалила відео. Я відмовляюсь і зазначаю, що вона напала на журналістку під час знімального процесу.

Серед гурту з 4 чи 5 жінок була одна, котра знала українську. Вона вимагає процитувати закон, за яким я мала право знімати її подругу. Починають щільніше обступати, махати руками.

Я розумію, що стою одна проти них всіх і що вони нічим не кращі, як нападниця. Аби себе убезпечити, знову вмикаю відеозйомку. Подруга нападниці видирає з моїх рук телефон і намагається викинути в ріку. Та я вже знаю, як діяти. В цей час інша завдає ударів в руку, груди, ногу.

По правді, цей момент в деталях не можу описати. Відбивалась, як вміла: руками, ногами, нігтями… Та це подіяло. Жінки відступають, одна помітно шкутильгає після мого копняка.

Думаю, оце ж з двома освітами у рідному Яремче довелось відбиватися від московиток… І образливо…

Та ще більш вражає те, що за цією сценою спостерігало 10-15 місцевих зівак: продавців, туристів. І ніхто не заступився. Уже після всього якийсь чоловік став між нами, заспокоюючи.

Я повідомила прихильниць мови окупанта, що викличу поліцію. Вони зі зграйкою дітей пішли углиб базару.

Для коломиянки напад завершився кількома синяками і подряпинами.

Чесно кажучи, викликати поліцію не хотілось. Все ж таки, агресорки добряче отримали від мене на горіхи. Думаю: та досить з них. Але, як уявила, що наступного разу вони чи інші з цього дикого племені можуть ось так напасти на україномовну жінку ні за що, а що, як ця жінка не зможе себе захистити?

Поліція приїхала швидко. Отримавши відео, інший патруль одразу ж розпочав пошуки нападниць. Та дарма. Поліцейські були приємні, один із них досі страждає від наслідків контузії, яку отримав на передовій. Чоловіки склали протокол, я заповнила заяву. Правоохоронці зауважили, що на початку війни приїжджі перейшли на українську. Говорили хоч і суржиком, та старались. Але у 2024 році все якось різко змінилося: чи туристи, чи переселенці принципово говорять російською, вимагаючи їх розуміти і відповідати мовою окупантів. І, на жаль, багато продавців, персонал готелів так і роблять. Гроші ж не пахнуть, так?

Після інциденту, я надіслала відео колегам.І одна з них пригадала, що бачила першу нападницю у новинах про мовний скандал.

Та я закликаю не мовчати, коли вас намагаються принизити за рідну мову. Не прогинайтеся, не мовчіть. Російські війська у 2022 році почали пекло в Україні під приводом “рускоязичних”. То невже ми дамо гангрені поширюватися далі??? Ми українці, ми на своїй рідній землі, ми маємо право розмовляти рідною мовою і не розуміти мову народу-вбивці.