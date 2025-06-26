Прикарпаття – у топ-5 за кількістю переможців програми «Власна справа»

За результатами десятої хвилі програми «Власна справа» 2025 року, 602 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 157 мільйонів гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 959 нових робочих місць.

Державна служба зайнятості оголосила нових переможців урядової програми «Власна справа», які подавали заяви на отримання грантів, у період з 12 по 25 травня 2025 року, пише Бліц-Інфо.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

– оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (32%);

– тимчасове розміщення й організація харчування (16%):

– переробна промисловість (12%);

– надання інших видів послуг (9%);

– охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (6%).

Серед отримувачів мікрогрантів дві третини — це жінки.

Лідери серед регіонів — це Київщина (16%), Львівщина (9%), Харківщина (8%), Івано-Франківщина (7%) та Одещина (6%).

Більшість учасників програми мають вищу освіту — таких 76%. Ще 13% здобули середню спеціальну освіту у коледжах чи технікумах.

В межах молодіжного напряму програми 40 українців віком від 18 до 25 років отримають гранти розміром до 150 тисяч гривень для реалізації власних бізнес-ідей. Грант допоможе покрити стартові витрати: оренду приміщення, придбання обладнання та запуск власного бізнесу.

Із вересня 2024 року фінансову підтримку вже отримали 360 молодих людей, які працюють над створенням і розвитком власного бізнесу, роблячи свій внесок у економіку країни.

За період реалізації програми «Власна справа» з 2022 року було надано 26 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення 48 тисяч нових робочих місць.

У межах ветеранського напряму програми «Власна справа» 87 переможців отримають гранти на суму майже 42 мільйона гривень для запуску чи розвитку власного бізнесу. Завдяки цьому з’явиться 169 нових робочих місць.

Серед переможців 10 хвилі програми 56% є учасниками бойових дій, 44% — члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість — 63% грантоотримувача мають вищу освіту. 46% вже мають власний бізнес. Середній розмір гранту 478 тис. грн.